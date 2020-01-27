Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: масштабна аварія на одеській трас. Один загиблий і двоє постраждалих; у Києві горить будівля Міністерства культури. Людей евакуювали; міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. У фактах історія українця, який вижив у таборі смерті; китайський коронавірус вбив уже 80 людей. Що треба знати українцям про смертельну недугу; загинув легенда баскетболу; українка здобула Греммі та що таке рожеве таксі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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