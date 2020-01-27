Факты ICTV – Выпуск 8:45 (27.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: международный день памяти жертв Холокоста. Шесть млн евреев были убиты в годы Второй Мировой. В Фактах история украинца – который прошел четыре нацистские концлагеря; в феврале парламент будет голосовать во втором чтении за рынок земли. Удалось ли прийти к компромиссу – по наиболее спорным вопросам; такси – только для женщин и детей. Новый сервис в столице. Чем особый и популярный ли; трагическая гибель легенды баскетбола – Коби Брайанта; вручения Грэмми.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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