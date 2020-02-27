Факты ICTV – Выпуск 12:45 (27.02.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: у 26-летней украинки в Италии подтвердили коронавирус, болезнь распространяется по миру; тонна нефти вылилась в реку на Прикарпатье; украинские сады хорошо пережили теплую зиму; когда Киев перестанет быть хаотичным паркингом.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2020-02-27
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