Факты ICTV – Выпуск 12:45 (27.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: у 26-летней украинки в Италии подтвердили коронавирус, болезнь распространяется по миру; тонна нефти вылилась в реку на Прикарпатье; украинские сады хорошо пережили теплую зиму; когда Киев перестанет быть хаотичным паркингом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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