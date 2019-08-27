Факты ICTV – Выпуск 12:45 (27.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада девятого созыва готовится к своему первому заседания; почему на грани банкротства харьковское конструкторское бюро имени Морозова; на Волыни требуют капитального ремонта около 100 километров сельских дорог; в Карпатах выпал снег.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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