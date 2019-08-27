Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада дев’ятого скликання готується до свого першого засідання; чому на межі банкрутства харківське конструкторське бюро імені Морозова; на Волині потребують капітального ремонту близько 100 кілометрів сільських доріг; в Карпатах випав сніг.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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