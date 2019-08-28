Факты ICTV – Выпуск 12:45 (28.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двое погибших, пятеро могут быть под завалами; в Дрогобыче обрушился подъезд дома; в Днепре едва не погиб восьмилетний мальчик, ребенок загорелась; столичное метро вводит новые правила проезда; леса Амазонии беспощадно уничтожает огонь.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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