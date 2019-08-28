Факты ICTV – Выпуск 12:45 (28.08.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двое погибших, пятеро могут быть под завалами; в Дрогобыче обрушился подъезд дома; в Днепре едва не погиб восьмилетний мальчик, ребенок загорелась; столичное метро вводит новые правила проезда; леса Амазонии беспощадно уничтожает огонь.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2019-08-28
Теги: Факты 12.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.