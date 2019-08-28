Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двоє загиблих, п’ятеро можуть бути під завалами; в Дрогобичі обвалися під’їзд будинку; у Дніпрі ледь не загинув восьмирічний хлопчик, дитина загорілася; столичне метро вводить нові правила проїзду; ліси Амазонії нещадно знищує вогонь.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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