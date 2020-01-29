Факты ICTV – Выпуск 12:45 (29.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 50 случаев коронавируса зафиксировали за пределами Китая. Всего более 6 тыс. больных. Последние новости об опасной эпидемии; развели на 2 млн грн. Как фейковый интернет магазин мебели обманул две сотни людей и поймали ли мошенников; пол гектара лесополосы вырубили на Николаевщине браконьеры. Почему не удается задержать нарушителей, которые уничтожают вековые деревья; зима без снега, курорты без туристов. Какой ущерб несут Закарпатские горнолыжные комплексы; известная на весь мир. Опре Уинфри сегодня 66 лет. В чем феномен американской телеведущей.

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