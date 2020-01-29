Факти ICTV – Випуск 12:45 (29.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 50 випадків коронавірусу зафіксували за межами Китаю. Загалом понад 6 тис. хворих. Останні новини про небезпечну епідемію; розвели на 2 млн грн. Як фейковий інтернет магазин меблів надурив дві сотні людей і чи зловили шахраїв; пів гектара лісосмуги вирубали на Миколаївщині браконьєри. Чому не вдається затримати порушників, які нищать вікові дерева; зима без снігу, курорти без туристів. Яких збитків зазнають Закарпатські гірськолижні комплекси; відома на весь світ. Опрі Уінфрі сьогодні 66 років. В чому феномен американської телеведучої.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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