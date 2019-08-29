Факты ICTV – Выпуск 12:45 (29.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Олег Сенцов может вернуться в Украину уже 30 августа; Верховная Рада девятого созыва официально начала работу; Украина поминает своих погибших защитников; Владимир Зеленский и Ангела Меркель телефону договорились о подготовке встречи в нормандской формате.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.