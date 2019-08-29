Факти ICTV – Випуск 12:45 (29.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Олег Сенцов може повернутися в Україну вже 30 серпня; Верховна Рада дев’ятого скликання офіційно почала роботу; Україна вшановує своїх загиблих захисників; Володимир Зеленський та Ангела Меркель телефоном домовилися про підготовку зустрічі у Нормандському форматі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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