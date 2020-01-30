Факты ICTV – Выпуск 12:45 (30.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: эпидпорог превышен на полтора процента. В Украине гриппом переболели почти 2,5 млн людей; в Киев прибывает первый самолет из Китая с украинскими гражданами; как наживаются на украинцах мошеннические фирмы по трудоустройству за границей и как не попасть в их сети; Теодори з Васюківки – один из лучших детских произведений в мировом наследии. Факты вспоминают Всеволода Нейстайка; Зайцева просит отменить приговор; заснежило в Украине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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