Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: епідпоріг перевищено на півтора відсотка. В Україні на грип перехворіли майже 2,5 млн людей; до Києва прибуває перший літак із Китаю з українськими громадянами; як наживаються на українцях шахрайські фірми з працевлаштування закордоном і як не втрапити у їхні сіті; Теодори з Васюківки – один з кращих дитячих творів у світовому доробку. Факти згадують Всеволода Нейстайка; Зайцева просить скасувати вирок; засніжило в Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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