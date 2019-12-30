Факты ICTV – Выпуск 12:45 (30.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: медики займутся здоровьем освобожденных накануне украинских пленных; как состоялся обмен пленными, главные факты исторического дня; Новый год на носу, каким будет нынешний праздничный стол украинцев и что вкусненького будут готовить.

Смотрите также спецвыпуск Фактов ICTV за 23:00.

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