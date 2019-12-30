Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: медики займуться здоров’ям звільнених напередодні українських полонених; як відбувся обмін полоненими, головні факти історичного дня; Новий рік на носі, яким буде цьогорічний святковий стіл українців і що смачненького готуватимуть.

Дивіться також спецвипуск Фактів ICTV за 23:00.

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