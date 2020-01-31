Факты ICTV – Выпуск 12:45 (31.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: наша медицинская система с коронавирусом справится. Сегодня в Украину возвращается еще один борт из Китая; Великобритания оставляет сегодня Евросообщество. Как длился непростой бракоразводный процесс и что будет дальше; белая зарплата, соцпакет, страхование. Как иностранные компании сдерживают трудовую миграцию в Украине; почему украинские пешеходы пренебрегают правилами дорожного движения; доллар растет; грипп набирает обороты; встреча президента и госсекретаря США.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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