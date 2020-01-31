Факти ICTV – Випуск 12:45 (31.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: наша медична система з коронавірусом впорається. Сьогодні в Україну повертається ще один борт із Китаю; Британія залишає сьогодні Євроспільноту. Як тривав непростий процес розлучення і що далі; біла зарплата, соцпакет, страхування. Як іноземні компанії – стримують трудову міграцію в Україні; чому українські пішоходи нехтують правилами дорожнього руху; долар росте; грип набирає обертів; зустріч президента і держсекретаря США.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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