Факты ICTV — Выпуск 12:45 (01.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: численность войска увеличат, зарплаты бойцам повысят, а в экономике все хорошо – Президент открыл новую сессию Парламента; США и Великобритания согласовали новые жесткие санкции против России при масштабной агрессии; возросло количество новых случаев covid – почти 31 тыс. больных.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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