Факти ICTV — Випуск 12:45 (01.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чисельність війська збільшать, зарплати бійцям підвищать, а в економіці все добре – Президент відкрив нову сесію Парламенту;

США та Великобританія погодили нові жорсткі санкції проти Росії у разі масштабної агресії; зросла кількість нових випадків covid – майже 31 тис. хворих.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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