Факты ICTV — Выпуск 12:45 (07.12.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.12.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смертельное ДТП под Черниговом; в Киеве и восьми регионах вводится желтая зона; США отправят войска в Восточную Европу, если Россия вторгнется в Украину; нелегальные рубачи елок и сосен активизировались; альтернативные методы отопления из Херсона; как уберечь своего ребенка, когда его привлекают опасные развлечения.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2021-12-07
Теги: Факты 12.45, Факты ICTV