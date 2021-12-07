Факты ICTV — Выпуск 12:45 (07.12.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.12.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смертельное ДТП под Черниговом; в Киеве и восьми регионах вводится желтая зона; США отправят войска в Восточную Европу, если Россия вторгнется в Украину; нелегальные рубачи елок и сосен активизировались; альтернативные методы отопления из Херсона; как уберечь своего ребенка, когда его привлекают опасные развлечения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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