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Факти ICTV — Випуск 12:45 (07.12.2021)

Петро Дем'янчук Дарина Реготун Видеоредактор

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.12.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: смертельна ДТП під Черніговом; у Києві та восьми регіонах запроваджують жовту зону; США відправлять війська до Східної Європи, якщо Росія вторгнеться в Україну; нелегальні рубачі ялинок та сосен активізувались; альтернативні методи опалення з Херсона; як вберегти свою дитину, коли її ваблять небезпечні розваги.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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