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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (08.12.2021)

Петро Дем'янчук Дарина Реготун Видеоредактор

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.12.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: США выделят Украине $300 млн военной помощи; лидер социал-демократов Олаф Шольц стал новым канцлером Германии; задержали водителя грузовика, причастного к смертельному ДТП под Черниговом; в Украине стартовала продажа новогодних елок; со следующего года заработает фармацевтическое страхование.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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