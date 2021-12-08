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Факти ICTV — Випуск 12:45 (08.12.2021)

Петро Дем'янчук Дарина Реготун Видеоредактор

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.12.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: США виділять Україні $300 млн військової допомоги; лідер соціал-демократів Олаф Шольц став новим канцлером Німеччини; затримали водія вантажівки, причетного до смертельної ДТП під Черніговом; в Україні стартував продаж новорічних ялинок; з наступного року запрацює фармацевтичне страхування.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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