Факты ICTV — Выпуск 12:45 (18.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже утром на передовой 20 обстрелов; согласовать совместные действия против России – Байден собирает лидеров семерки, НАТО и ЕС; штурм Майдана, массовое убийство людей и плине кача на всю страну — сегодня вспоминаем последние кровавые дни противостояния Революции Достоинства.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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