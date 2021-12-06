Факты ICTV — Выпуск 12:45 (06.12.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.12.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Вооруженным силам сегодня 30 лет и мы на 25 месте среди мощнейших армий мира; в желтых и красных зонах вводятся новые карантинные правила; медики Одессы перекрыли Адмиральский проспект; Украина активно формирует войска терробороны; за год готовимся к переписи населения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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