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Факти ICTV — Випуск 12:45 (6.12.2021)

Петро Дем'янчук Дарина Реготун Видеоредактор

Факти ICTV – останні новини України та світу на 6.12.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Збройним силам сьогодні 30 років і ми на 25 місці серед найпотужніших армій світу; в жовтих та червоних зонах запроваджуються нові карантинні правила; медики Одеси перекрили Адміральський проспект; Україна активно формує війська тероборони; за рік готуємося до перепису населення.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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