Факты ICTV – Выпуск 15:45 (02.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: задержаны подозреваемые в убийстве трехлетнего сына депутата киевского облсовета Соболева; президент Зеленский дал большое интервью западной прессе; корреспонденты Фактов на боевом дежурстве в составе тактической группы морской охраны патрулировали акваторию Азовского моря.

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