Факти ICTV – Випуск 15:45 (02.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: затримані підозрювані у вбивстві трирічного сина депутата київської облради Соболєва; президент Зеленський дав велике інтерв’ю західній пресі; кореспонденти Фактів на бойовому чергуванні у складі тактичної групи морської охорони патрулювали акваторію Азовського моря.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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