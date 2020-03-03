Факты ICTV – Выпуск 15:45 (03.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине первый больной на коронавирус; Конституционный суд рассматривает законность люстрации чиновников; хаос в Госгеокадастре, ветерану АТО случайно дали землю с архитектурным памятником; на европейских границах стает все больше сирийских беженцев.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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