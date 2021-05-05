Факты ICTV — Выпуск 15:45 (05.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Президент Зеленский требует от правительства вакцинировать ко Дню независимости большинство украинцев; Еврокомиссия подтвердила планы открыть ЕС для путешественников со второй половины июня; ровенских переработчиков пластика подозревают в загрязнении ядовитыми отходами реки и почв.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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