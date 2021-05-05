Факти ICTV – Випуск 15:45 (05.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Президент Зеленський вимагає від уряду вакцинувати до Дня незалежності більшість українців; Єврокомісія підтвердила плани відкрити ЄС для мандрівників з другої половини червня; рівненських переробників пластику підозрюють у забрудненні отруйними відходами річки і грунтів.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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