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Факти ICTV – Випуск 15:45 (05.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Президент Зеленський вимагає від уряду вакцинувати до Дня незалежності більшість українців; Єврокомісія підтвердила плани відкрити ЄС для мандрівників з другої половини червня; рівненських переробників пластику підозрюють у забрудненні отруйними відходами річки і грунтів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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