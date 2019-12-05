Факты ICTV – Выпуск 15:45 (05.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите:Одесса в трауре после сокрушительного пожара в экономическом колледже; полмиллиона гривен в месяц можно заработать в центральной избирательной комиссии Украины; новогодняя елка Вашингтона засияла огнями перед Капитолием.

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