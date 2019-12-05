Факти ICTV – Випуск 15:45 (05.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Одеса в жалобі після нищівної пожежі в економічному коледжі; півмільйона гривень на місяць можна заробити в центральній виборчій комісії України; новорічна ялинка Вашингтона засяяла вогнями перед Капітолієм.

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