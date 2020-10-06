Факты ICTV — Выпуск 15:45 (06.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина простилась с погибшими офицерами и молодыми летчиками, которые разбились в авиакатастрофе под Чугуевом; в Украине более 4,3 тыс. новых случаев коронавируса, 90 смертей; немецкий Бундестаг вводит обязательную маску для своих депутатов; новый очаг протестов Кыргызстан — люди не поверили результатам парламентских выборов и вышли на митинг.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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