Факти ICTV – Випуск 15:45 (06.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна попрощалась із загиблими офіцерами та молодими льотчиками, які розбились в авіакатастрофі під Чугуєвом; в Україні понад 4,3 тис. нових випадків коронавірусу, 90 смертей; німецький Бундестаг запроваджує обов’язкову маску для своїх депутатів; новий осередок протестів Киргизстан – люди не повірили результатам парламентських виборів і вийшли на мітинг.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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