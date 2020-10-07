Факты ICTV — Выпуск 15:45 (07.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Британия может стать ближе Украине. Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Лондон; 7 тыс. грн штрафа и тюрьма. Уголовный кодекс Украины стал жестче к желающим подкупить избирателя; украинская легкая авиация покоряет мир, наши самолеты ценят за надежность и качество, вот только отечественные чиновники не могут без лишних испытаний.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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