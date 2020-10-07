Факти ICTV – Випуск 15:45 (07.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Британія має стати ближчою Україні. Володимир Зеленський вирушив з офіційним візитом до Лондона; 7 тис. грн штрафу і тюрма. Кримінальний кодекс України став жорсткішим до охочих підкупити виборця; українська легка авіація підкорює світ, наші літаки цінують за надійність та якість, от тільки вітчизняні чиновники не можуть без зайвих випробувань.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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