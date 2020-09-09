Факты ICTV — Выпуск 15:45 (09.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за прошедшие сутки в Украине рекордное количество людей, которые преодолели Covid — 1157 пациентов, но больных все еще много; Турция вводит обязательные маски даже на пляже, новые ограничения в Британии и Франции; предвыборные баталии Днепра — Факты продолжают отслеживать политический климат крупных украинских городов накануне местных выборов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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