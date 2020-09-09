Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за минулу добу в Україні рекордна кількість людей, які подолали Covid – 1157 пацієнтів, та хворих все ще багато; Туреччина запроваджує обов’язкові маски навіть на пляжі, нові обмеження у Британії і Франції; передвиборчі баталії Дніпра – Факти продовжують відстежувати політичний клімат великих українських міст напередодні місцевих виборів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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