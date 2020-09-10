Факты ICTV — Выпуск 15:45 (10.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: совместную инспекцию позиций Вооруженных сил отложили, скорее всего из-за новых и несогласованных требований России и боевиков; стабильно плохие цифры статистики Covid; сезонные овощи в августе упали в цене на 13%; предвыборное настроение в городе Льва; за полгода карантина наши педагоги так и не смогли наладить продуктивное онлайн образование.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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