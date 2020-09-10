Факти ICTV – Випуск 15:45 (10.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: спільну інспекцію позицій Збройних сил відклали, найвірогідніше через нові та неузгоджені вимоги Росії та бойовиків; стабільно погані цифри статистики Covid; сезонні овочі у серпні впали в ціні на 13%; передвиборчі настрої у місті Лева; за півроку карантину наші освітяни так і не спромоглись налагодити продуктивну он-лайн освіту.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.