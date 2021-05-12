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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (12.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: угроза полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Израиль и Палестина обмениваются ракетными ударами. Есть жертвы среди мирного населения; вакцинация против коронавируса в действии. В Британии прошла первая церемония вручения премии без карантина; свой профессиональный праздник сегодня отмечают медсестры.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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