Факти ICTV – Випуск 15:45 (12.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: загроза повномасштабної війни на Близькому Сході. Ізраїль та Палестина обмінюються ракетними ударами. Є жертви серед мирного населення; вакцинація проти коронавірусу в дії. У Британії пройшла перша церемонія вручення премії без карантинних обмежень; своє професійне свято сьогодні відзначають медсестри.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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