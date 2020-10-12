Факты ICTV — Выпуск 15:45 (12.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: цифры после выходных не так страшны, однако ситуация с коронавирусом постепенно выходит из-под контроля; куда делись деньги из фонда борьбы с пандемией коронавируса; какая политическая реклама в 2020 году висит на билбордах и что мы слышим с экранов; жители новой многоэтажки, заселившись в квартиру, поняли, что в их стены прочно прикреплен подъемный кран, который постоянно работает.

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