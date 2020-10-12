Факти ICTV – Випуск 15:45 (12.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: цифри після вихідних не такі страшні, однак ситуація з коронавірусом поступово виходить з-під контролю; куди поділись гроші з фонду боротьби з пандемією коронавірусу; яка політична реклама у 2020 році вісить на білбордах та що ми чуємо з екранів; мешканці нової багатоповерхівки, заселившись у квартиру, зрозуміли, що до їхніх стін міцно прикріплений підйомний кран, який постійно працює.



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