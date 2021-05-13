Факты ICTV — Выпуск 15:45 (13.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: израильская система перехвата ракет не успевает сбивать все залпы, выпущенные палестинцами; в Черкассах чемпионка по техквондо вместе с полицией учат женщин постоять за себя; российские оккупанты восемь раз обстреляли позиции украинских армейцев; магазины и рестораны с каждой транзакции платят банка до 3% от чека.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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