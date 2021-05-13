Факти ICTV – Випуск 15:45 (13.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ізраїльська система перехоплення ракет не встигає збивати всі залпи, випущені палестинцями; в Черкасах чемпіонка з техквондо разом з поліцією вчать жінок постояти за себе; російські окупанти вісім разів обстріляли позиції українських армійців; магазини та ресторани з кожної транзакції платять банку до 3% від чеку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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