Факты ICTV — Выпуск 15:45 (14.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: отмечают День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны; Тель-Авив отвергает предложенное Египтом долгосрочное перемирие в секторе Газа; поднимет ли тарифы на проезд столичный метрополитен; на Закарпатье создали десять новых туристических маршрутов для самостоятельных путешествий.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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