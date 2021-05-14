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Факти ICTV – Випуск 15:45 (14.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: відзначають День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни; Тель-Авів відкидає запропоноване Єгиптом довгострокове перемир’я в секторі Гази; чи підніме тарифи на проїзд столичний метрополітен; на Закарпатті створили десять нових туристичних маршрутів для самостійних мандрівок.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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