Факты ICTV — Выпуск 15:45 (14.09.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ВСУ отработали отражение наступления России на Херсонскую область из оккупированного Крыма; во Франции строят искусственное Солнце, которое сможет производить электроэнергию; как аграрии поддерживают украинские овощи и фрукты в пригодном состоянии; к 2050 году население Украины сократится до 35 млн.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2021-09-14