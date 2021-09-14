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Андрій Майдан |

Факты ICTV — Выпуск 15:45 (14.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ВСУ отработали отражение наступления России на Херсонскую область из оккупированного Крыма; во Франции строят искусственное Солнце, которое сможет производить электроэнергию; как аграрии поддерживают украинские овощи и фрукты в пригодном состоянии; к 2050 году население Украины сократится до 35 млн.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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